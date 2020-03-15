توسعة مخر السيل.. محافظ السويس يتفقد منطقة السخنة

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ التنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالسويس وشركة سوميد لعمل دراسة ميدانية سليمة لتوسعة مخر السيل امام شركة سوميد وتدعيم جوانب المخر لعدم حدوث انهيارات مرة اخري ، علي ان تشمل الدراسة استيعاب كميات الامطار الحالية والزيادة المتوقعة وتلافي الملاحظات التي أدت الي انهيار مخر السيل .





وطلب صقر من المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بعمل مخر سيل بالمنطقة الاقتصادية لتخفيف الاضرارعن مخر سيل سوميد والحفاظ علي الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة الاقتصادية.









جاء ذلك خلال جولة محافظ السويس لمنطقة السخنة لتفقد الاوضاع لاثار السيول الكبيرة التي اجتاحت المنطقة واعمال شفط وسحب المياه علي الطريق وذلك بحضورالمهندس يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء حسن ترك نائب مدير امن السويس واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.









وأكد المحافظ انه تم سقوط اربع موجات سيول بكميات كبيرة من المياه تدفقت علي المخر مما ادي الي حدوث انهيارات بالمخر وقطع طريق السخنة السويس.









وفي الجولة تم الاتفاق مع هيئة الطرق والكباري علي أعمال حماية لطريق السخنة السويس من خلال تدبيش الجوانب في الاماكن المتضررة.









وكلف المحافظ مدير الحماية المدنية بتدعيم شركة سوميد بسيارات كسح اضافية لسحب كميات المياه المتراكمة بالشركة لاعادة تشعيلها .









وفي نهاية الجولة أثني صقر علي الدور الكبير لقيادات مديرية الامن ورجال الحماية المدنية والمرور والاسعاف وهيئة الطرق والاجهزة التنفيذية والاحياء وجميع الجهات المعنية التي شاركت في مجابهة السيول.









رافق المحافظ في الجولة كل من المهندس توفيق فؤاد رئيس شركة سوميد بالسويس والمهندسة نورالصباح احمد رئيس الادارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالسويس ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد محمد رشاد مدير مرور السويس والعميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية والقيادات التنفيذية وحي عتاقة وجهاز الانارة العامة وهيئة الطرق والكباري .





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