على الثلج.. شاهد أول إطلالة لـ ياسمين صبري بعد الخطوبة

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نهى هجرس نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة شتوية أنيقة.

وظهرت ياسمين صبرى ، ببلوفر أنيق ومميز باللون الرمادي الذي يتناسب مع لون بشرتها، ويتميز بتفصيلة الكمام الطويلة التي تبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبرى فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الماسكارا، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال ملامحها البسيطة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.



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