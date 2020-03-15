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أخبار العالم

بريطانيا تعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 1372 وأنباء عن إعلان الطوارئ

الأحد 15/مارس/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان عاجل منذ قليل، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للمصابين داخل الأراضي البريطانية بلغ حتى الآن 1372 شخصا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعتزم سن قوانين للطوارئ، هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة، بعدما وصف منتقدون خطة الأزمة بأنها شديدة التراخي.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصادر بالحكومة قولها "صغنا تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا، بما في ذلك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين"، مضيفا "سننشر هذا التشريع خلال الأسبوع الحالي".

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