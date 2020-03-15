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أخبار العالم

أحدهم مصري.. السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "من الحالات الـ15 هناك مقيمان اثنان من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في مدينة الرياض كانا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض، خمسة مواطنين مخالطين لحالات سابقة وجميعهم معزولون بمنشأة صحية بالقطيف".

وأضافت "من ضمنهم حالة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر، وحالتان لمواطنتين الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية بالظهران".

وتابعت "وحالة لمواطن ومواطنة الأول قادم من إيران، والثانية لمواطنة قادمة من العراق وهما معزولان بمنشأة صحية بالقطيف، وحالة أخرى لمواطن قادم من مصر، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتان لمواطنين قدمت الأولى من بريطانيا، ولمواطن قادم من سويسرا وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة".

وذكرت "بذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد ١١٨ حالة، كان قد تعافت منها ٣ حالات وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي".
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