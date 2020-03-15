ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في السعودية 15-3-2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم، الأحد، 15-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.64 ريال بعد أن كان أمس 161.67ريال





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (184.73 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.23 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (169.34 ريال سعودي) أي ما يعادل (45.12 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (161.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (43.07 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (138.55 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.92 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (107.76 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (92.37 ريال سعودي) أي ما يعادل (24.61 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5.746 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.531 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.293 ريال سعودي) أي ما يعادل (344.58 دولار أمريكي)