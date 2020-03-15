AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في السعودية 15-3-2020

الأحد 15/مارس/2020 - 09:36 م
قسم الاقتصاد
انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم، الأحد، 15-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.64 ريال بعد أن كان أمس 161.67ريال 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (184.73 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.23 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (169.34 ريال سعودي) أي ما يعادل (45.12 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (161.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (43.07 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (138.55 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.92 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (107.76 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.71 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (92.37 ريال سعودي) أي ما يعادل (24.61 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5.746 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.531 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.293 ريال سعودي) أي ما يعادل (344.58 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (184.757 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.225 دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5-3-2020

ترشيحاتنا

اتبعها فورا .. 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

بعد تعثر المفاوضات.. أحمد موسى يناشد المصريين للتوقيع على وثيقة تطالب بحقوقنا في مياه النيل

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

المؤشرات الأولية : فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين

شريف إكرامي يرد على أنباء توقيعه لـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز