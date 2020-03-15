AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 10:09 م
رفع 300 طن رمال وأتربة
رفع 300 طن رمال وأتربة
Advertisements

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بإعادة تمهيد الطرق بعد العاصفة الترابية والأمطار التي ضربت المدن بالبحر الأحمر، قام مجلس مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، اليوم الأحد، بتكليف إدارة منظومة النظافة لأعمال النظافة العامة ورفع آثار العاصفة الترابية ومخلفات الأشجار وتجميع التشوينات وتفريغ الصناديق.


وأكد مجلس مدينة سفاجا أنه تم رفع 300 طن، أتربة ورمال،  من الطرق بعد تمهيدها وتسير الحركة المرورية فيها بكفاءة، وجارى العمل بجميع المناطق بالمدينة حتى رفع جميع المخلفات باستخدام 6 سيارات والمكابس الآلية واللودر.


وأوضح مجلس المدينة في بيان له أنه جار إصلاح أعمدة الإنارة بالتعاون مع شركة الكهرباء، وأسلاك الكهرباء التي  سقطت جراء العاصفة الترابية.


وشددت رئيس مدينة سفاجا علي الإسراع بالدفع باللوادر والسيارات لرفع الرمال الزاحفة، التي تحركت باتجاه الطريق الرئيسي.


كانت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أكدت أنه تم رفع فروع أشجار التي  سقطت بسبب سرعة العاصفة الترابية في بلوكات منطقة مجلس المدينة خلف مدرسة أسامة ابن زيد وفي منطقة سفاجا البلد بجوار الوحدة الصحية حيث تسببت في سقوط  جزء خارجي لسور منزل دون إي إصابات أو خسائر وسقوط شجرة على سيارة ربع نقل في منطقة الإسكان الشرقي وسقوط شجرة خلف مدرسة الثانوية بنات وشجرة على منزل في مساكن كيلو 3 ولم تسفر عن أى أضرار أو إصابات وتستكمل فرق المتابعة أعمال إخلاء المواقع التي تتعرض لأي أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.


وأشارت  رئيس المدينة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن 5  أعمدة إنارة لإصلاح أعطال الكهرباء التي نتجت عن سقوط عدد من أبراج وأعمدة الإنارة ببعض المناطق منها  منطقة سفاجا البلد شارع ادفو ومنطقة الأشغال بجوار مندرة الأشراف وشارع الميناء وعمود أمام مدرسة الصناعات البحرية وعمود في منطقة مساكن كيلو واحد على أن يتم إعادة تشغيلها مرة أخري عقب إجراء صيانة لها وتأمين كهرباء محطات المياه والصرف والمستشفى وماكينات كهرباء بالتنسيق مع هندسة الكهرباء لدفع اطقم صيانه لسرعه الإصلاح، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى والوحدات الصحية.


اقرأ أيضا:

إغلاق الطرق كلمة السر.. محافظ البحر الأحمر ينجح في أول اختبار للأمطار

بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور
بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور
بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور
بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع 10 أطنان مخلفات في حملة لأعمال النظافة بمنطقة الأشغال بسفاجا

صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور

هدوء الرياح وسطوع الشمس.. استقرار الأحوال الجوية في الغردقة

بعد ان اقتلعتها العاصفة الترابية .. رفع آثار تراكم الرمال والأشجار وأعمدة الإنارة المتساقطة في سفاجا

بعدما هدأت العاصفة.. الجيزة: لن نضيئ أعمدة الإنارة إلا بعد صيانتها

سيول تجتاح طريق رأس غارب الزعفرانة وتتسبب في إغلاق الطريق

ترشيحاتنا

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

أسامة ربيع: سنة 2023 يعبر من قناة السويس الجديدة 95 سفينة

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور