بعد هدوء العاصفة.. رفع 300 طن رمال وأتربة من طرق سفاجا في البحر الأحمر.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بإعادة تمهيد الطرق بعد العاصفة الترابية والأمطار التي ضربت المدن بالبحر الأحمر، قام مجلس مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، اليوم الأحد، بتكليف إدارة منظومة النظافة لأعمال النظافة العامة ورفع آثار العاصفة الترابية ومخلفات الأشجار وتجميع التشوينات وتفريغ الصناديق.





وأكد مجلس مدينة سفاجا أنه تم رفع 300 طن، أتربة ورمال، من الطرق بعد تمهيدها وتسير الحركة المرورية فيها بكفاءة، وجارى العمل بجميع المناطق بالمدينة حتى رفع جميع المخلفات باستخدام 6 سيارات والمكابس الآلية واللودر.

وأوضح مجلس المدينة في بيان له أنه جار إصلاح أعمدة الإنارة بالتعاون مع شركة الكهرباء، وأسلاك الكهرباء التي سقطت جراء العاصفة الترابية.

وشددت رئيس مدينة سفاجا علي الإسراع بالدفع باللوادر والسيارات لرفع الرمال الزاحفة، التي تحركت باتجاه الطريق الرئيسي.

كانت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أكدت أنه تم رفع فروع أشجار التي سقطت بسبب سرعة العاصفة الترابية في بلوكات منطقة مجلس المدينة خلف مدرسة أسامة ابن زيد وفي منطقة سفاجا البلد بجوار الوحدة الصحية حيث تسببت في سقوط جزء خارجي لسور منزل دون إي إصابات أو خسائر وسقوط شجرة على سيارة ربع نقل في منطقة الإسكان الشرقي وسقوط شجرة خلف مدرسة الثانوية بنات وشجرة على منزل في مساكن كيلو 3 ولم تسفر عن أى أضرار أو إصابات وتستكمل فرق المتابعة أعمال إخلاء المواقع التي تتعرض لأي أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن 5 أعمدة إنارة لإصلاح أعطال الكهرباء التي نتجت عن سقوط عدد من أبراج وأعمدة الإنارة ببعض المناطق منها منطقة سفاجا البلد شارع ادفو ومنطقة الأشغال بجوار مندرة الأشراف وشارع الميناء وعمود أمام مدرسة الصناعات البحرية وعمود في منطقة مساكن كيلو واحد على أن يتم إعادة تشغيلها مرة أخري عقب إجراء صيانة لها وتأمين كهرباء محطات المياه والصرف والمستشفى وماكينات كهرباء بالتنسيق مع هندسة الكهرباء لدفع اطقم صيانه لسرعه الإصلاح، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى والوحدات الصحية.





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