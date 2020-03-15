ننشر النتائج الأولية لانتخابات نقابة المحامين في البحر الأحمر

أظهرت المؤشرات الأولية من داخل لجان الفرز بانتخابات المحامين في محافظة البحر الأحمر، أن نسبة التصويت تقترب من 50٪، حيث أفرزت نتائج لجنتي الغردقة عن 446 محاميًا، من أدلوا بأصواتهم ومازال الفزر متواصل في لجنتي مدينة القصير ورأس غارب من إجمالي 1156 ممن لهم حق التصويت بالمحافظة.





وكانت أغلقت اللجان التصويت في 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع بالبحر الأحمر في الخامسة مساء اليوم الأحد، ومازلت عملية الفرز مستمرة حتى الآن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية.





وجرت الانتخابات بالبحر الأحمر في 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب ومجلس النقابة العامة والإدارة القانونية، بواقع لجنتين في الغردقة ولجنة في مدينة رأس غارب شمال المحافظة ولجنة في مدينة القصير جنوب المحافظة، ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 محاميا من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر.





كان مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيكون هناك 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات في انتخابات النقابة، المقرر عقدها الأحد الموافق 15 مارس، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، مضيفًا أن النقابات الفرعية مقسمة إلى لجان فرعية.





وأضاف سخي، في تصريحات صحفية سابقة: أن النقابة العامة بشارع رمسيس سيكون بها 10 لجان، مؤكدًا أن النقابة أخطرت مديريات الصحة بكافة المحافظات بأماكن التصويت لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موضحًا أنه تم إخطار مديريات الأمن بالمحافظات أيضًا.





كانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تعقد غدًا الأحد الموافق 15 مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات الخميس الماضي.



