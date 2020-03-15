عرض برنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا يرصد آراء المستفيدين من مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي.





وبدوره قال محمد عباس، أحد المستفيدين من المبادرة، خلال التقرير الذي أذاعه برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الحاضنة الهندسية يتم تمويلها من بنك التعمير والإسكان، والتي تهتم بقطاع البناء نظرا لأهميته، موضحًا أنهم يستهدفون الوصول إلى مواد تساعد في عملية البناء وتقلل التكلفة، فضلا عن أنهم يعملون على تدوير مواد البناء الناتجة عن الهدم واستخدامها مجددًا.





ومن ناحيته أوضح محمد حمدي، مستفيد من المبادرة، أنه علم بالمبادرة من موقع "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن التقديم بها كان سلس جدًا.





بينما أوضحت إحدى المستفيدات من المبادرة أنها حضرت تدريبا لتطوير منتج مصنعها، معقبة "كان مفيدا جدا، وعرفنا التمويل التجاري، ونزود إنتاجنا، ونستطيع المنافسة في التصدير"، مؤكدة أنهم مستقبلا سيستطيعون التصدير لأوروبا.





وأكد آخر، أنهم لمسوا دعمًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا خلال المحاضرات التي وفرتها المبادرة بحضور خبراء في مجال "البيزنيس".



