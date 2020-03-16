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توك شو

جمال شعبان: ظهور هذا العرض علامة فاصلة على الإصابة بكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:16 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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حمزة شعيب
حل الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، ضيفا على الإعلامي احمد موسى وقدم العديد من النصائح حول وفيروس كورونا جاءت كالتالى:
جمال شعبان يحذر من خطورة تناول الشيشة ..فيديو
https://www.elbalad.news/4216000
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، من خطورة الشيشة في نقل العدوى بفيروس كورونا.

جمال شعبان: ظهور هذا الأمر علامة فاصلة على الإصابة بكورونا ..شاهد
https://www.elbalad.news/4215914
أكد الدكتور جمال شعبان، أن أبرز أعراض فيروس كورونا التاجي، هي "سخونة شديدة لا تستجيب للعلاج، مع كحة جافة، ونهجان شديد، وهو ما يمكن أن يتطور ليصبح التهابا رئويا"، مضيفا "السخونة علامة فاصلة فى الإصابة بالفيروس، رجاءً الحذر".

يزيد من نشاط الفيروس.. جمال شعبان يحذر من هذا الدواء مع كورونا ..شاهد
https://www.elbalad.news/4215907
وحذر الدكتور من جمال شعبان من تناول أقراص البروفين، قائلا "هو دواء فى منتهى الخطورة؛ فهو يزيد من نشاط الفيروس ويجب استخدام البنادول بدلا منه".

جمال شعبان يكشف طرق ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح.. فيديو
https://www.elbalad.news/4215897
وكشف عميد معهد القلب سابقا، عن كيفية إرتداء الكمامة بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة إرتدائها لمدة 24 ساعة فقط حيث انها قد تكون مصدر عدوي وناقل للمرض، محذرا من وضع اليد على الكمامة ومن ثم وضعها على الانف او العين او الفم.

عرفنا حجمنا الطبيعي.. تعليق مفاجئ من جمال شعبان على فيروس كورونا.. فيديو
http://www.elbalad.news/4216055
وأعرب الدكتور جمال شعبان، عن ثقته في التوصل إلى دواء جديد لكورونا خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"هذا الفيروس الذى لايري إلا بالعين المجردة عرفنا حجمنا الطبيعي بعد ان ظن الإنسان أنه امتلك مفاتيح العلم والحضارة والقوة".

«الكمامة وقاية مش شياكة» .. جمال شعبان: من الصعب التحكم في اليد والكورونا علمتنا الأدب.. فيديو

http://www.elbalad.news/4216069
وأوضح أن لابد من استخدام الكمامة لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، ولا يمكن استخدامها لأكثر من مرة واحدة، مشددا على ضرورة خلع الكمامة والقاها في سلة القمامة وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد التخلص منها، لانها قد تكون مصدر للعدوى فيما بعد.

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