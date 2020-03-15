يزيد من نشاط الفيروس.. جمال شعبان يحذر من هذا الدواء مع كورونا ..شاهد

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن مرض كورونا التاجي تمت تسميته بهذا الاسم لأنه يظهر على شكل التاج، والمرض أخذ بُعدا إعلاميا أكبر من اللازم، وهو ما تسبب في هلع كبير بين العالم كله.









وأكد "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن العملات الورقية يمكن أن تزيد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن تجنب هذا الأمر عبر غسل اليدين باستمرار، وإذا شعر الشخص بالأعراض عليه بالتوجه السريع إلى الأماكن المخصصة لعلاج المرض.









وكشف عميد معهد القلب سابقا، عن كيفية ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة ارتدائها لمدة 24 ساعة فقط حيث إنها قد تكون مصدر عدوى وناقلة للمرض، محذرا من وضع اليد على الكمامة ومن ثم وضعها على الأنف أو العين أو الفم.









وأشار شعبان، إلى أن الرجال المدخنين كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث إن هناك أشخاصا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهم كبار السن، ومرضى القلب، والضغط، ومرض السكري.





وحذر الدكتور من جمال شعبان من تناول أقراص البروفين، قائلا "هو دواء فى منتهى الخطورة؛ فهو يزيد من نشاط الفيروس ويجب استخدام البنادول بدلا منه".