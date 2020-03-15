AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يزيد من نشاط الفيروس.. جمال شعبان يحذر من هذا الدواء مع كورونا ..شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 11:03 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن مرض كورونا التاجي تمت تسميته بهذا الاسم لأنه يظهر على شكل التاج، والمرض أخذ بُعدا إعلاميا أكبر من اللازم، وهو ما تسبب في هلع كبير بين العالم كله.


وأكد "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن العملات الورقية يمكن أن تزيد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن تجنب هذا الأمر عبر غسل اليدين باستمرار، وإذا شعر الشخص بالأعراض عليه بالتوجه السريع إلى الأماكن المخصصة لعلاج المرض.


وكشف عميد معهد القلب سابقا، عن كيفية ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة ارتدائها لمدة 24 ساعة فقط حيث إنها قد تكون مصدر عدوى وناقلة للمرض، محذرا من وضع اليد على الكمامة ومن ثم وضعها على الأنف أو العين أو الفم.


وأشار شعبان، إلى أن الرجال المدخنين كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث إن هناك أشخاصا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهم كبار السن، ومرضى القلب، والضغط، ومرض السكري.

وحذر الدكتور من جمال شعبان من تناول أقراص البروفين، قائلا "هو دواء فى منتهى الخطورة؛ فهو يزيد من نشاط الفيروس ويجب استخدام البنادول بدلا منه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذير.. الكمامة تزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا

العطس.. جمال شعبان يكشف معلومات هامة عن فيروس كورونا المستجد

هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

صحة الوفد تنظم ندوة حول كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية ..وزير الصحة السابق:على المصابين بالبرد ملازمة المنزل..بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات عن الفيروس يعرض لعقوبة جنائية

انتبه.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حقيقة هجوم الجراد الأسود على مصر.. وزير الزراعة يجيب.. فيديو

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

وزير الزراعة يكشف كيف استفادت مصر من مياه الأمطار الغزيرة

إغلاق مركز الدروس الخصوصية صاحب لافتة "محدش يقدر يقفله"

الأهلي السعودي الأكثر تضررا بسبب كورونا

أخبار الأهلي.. طبيب المنتخب يتحدث عن كارثة نيدفيد.. واتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأحمر بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور