لمواجهة كورونا.. تعرف على الخطط البديلة لاستكمال الدراسة والمحاضرات بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه يتم العمل على قدم وساق لرفع المادة العلمية في صورة PowerPoint لجميع المقررات من قبل أساتذة المقررات، كما سيقوم كل أستاذ مقرر بعمل جروب WhatsApp.





وأضافت سيتم مشاركته مع المجموعة المنشأة على WhatsApp للطلاب، كما سيتم رصد استجابات الطلاب للمجموعة المنشأة على WhatsApp وأكملت بالإضافة إلى وضع المحتوى الإلكتروني للمقرر على شكل Google form لاستاذ المقرر ويتم توفير إسطوانات عليها المحتوى الإلكترونى فى حالة تعذر الحصول على الإنترنت للطلاب هذا وتخص هذه الإجراءات كليات القطاع الطبي والكليات العملية.





جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع طارئ لمجلس عمداء كليات الجامعة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعه وجميع عمداء الكليات، وذلك لمتابعة العملية التعليمية فى كلياتهم من خلال "التعلم عن بعد" هذا وطالبت الدكتورة ماجدة هجرس عمداء الكليات بضرورة عمل تقرير يومى عن المحاضرات التى تم إرسالها للطلاب، مؤكدة على ضرورة رفع المقررات على بنك المعرفة للاستفادة القصوى.





أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أنه بالنسبة للكليات النظرية سيتم إعداد مقررات متطلبات الجامعة (حاسب آلي، جودة، لغة إنجليزية، حقوق الإنسان) سيتم عمل powerpoint بالإضافة إلى فيديوهات لجميع المقررات أما عن الدروس العملية المقررات سيتم عمل فيديوهات خاصة بها، ويقوم أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات باستخدام برنامج shcoology لنظام متكامل لعمل مقررات إلكترونية كبديل للطلاب بالجامعة، كما تم اتخاذ حزمة من القرارات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والتي تخص معهد الاستزراع السمكي والتقنية الحيوية والدراسات الأفروآسيوي وتشمل عمل مقرر إلكترونى شامل رفع العروض التقديمية للمقرر مع إمكانية رفع ملفات للطلاب كوسائل مساعدة فى التحصيل مع إمكانية رفع فيديوهات تعريفية للمقرر وإمكانية عمل assignments وتصحيحها للطلاب وكذلك عمل exams -quizzes وإمكانية عمل بنوك أسئلة وسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة مع إمكانية التفاعل بين الطالب وأستاذ المادة عن طريق كتابة تعليقات وطالبت اتحاد طلاب الجامعة برصد رجع الصدى لدى الطلاب لمتابعة مدى الاستفادة من المقررات الإلكترونية.

وتابعت أنه سيتم وضع المحتوى الإلكترونى المعد على إحدى المنصات الإلكترونية مثل Google drive أو Moodle أو Zoom.