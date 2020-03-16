AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بسبب كورونا .. جامعة الإسكندرية تعلن بدء بث المقررات الدراسية إلكترونيًا للطلاب

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
اعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم، عن بدء خدمة بث المقررات والمحاضرات إلكترونيًا للطلاب بكافة الكليات من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات، والصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وصرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك خلال فترة تعطيل الدراسة لمدة 15 يومًا في إطار مواجهة الدولة لفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح الكردي، أن الدراسة ستستمر في هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات. 

وعن أعضاء هيئة التدريس، أوضح رئيس الجامعة أنهم يستطيعون التقدم بطلب فتح مقرر إلكتروني لرفع المادة العلمية الخاصة بمقرراتهم الدراسية وذلك عن طريق إرسال طلب على البريد الالكتروني الخاص بمركز التعلم الالكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة بني سويف: إطلاق منصة إلكترونية لحجز سيارات سفر أعضاء هيئة التدريس

قبل ساعات من اجتماع الأعلى للجامعات .. مصادر تكشف أهم المناقشات .. إعلان الموقف من تعطيل الدراسة.. والتعليم الإلكتروني البديل الأول لتعويض الطلاب

جامعة القاهرة تكشف خطة استكمال المناهج بعد قرار تعليق الدراسة

إخلاء المدن الجامعية في الإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. رئيس جامعة المنصورة: خطة لتفعيل المحاضرات الإلكترونية وتكثيف المنهج.. عميد آداب سوهاج: لا صحة لتقديم موعد الامتحانات وإلغاء الفصل الدراسي

جامعة سوهاج تؤجل "الميدتيرم" إلى الأسبوع الثاني من أبريل القادم

جامعة كفر الشيخ تبدأ تنفيذ الخطط الدراسية والجداول عن بعد عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

ببذلة رجالي وكرافته.. بسمة وهبة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور

5.8 قيراط.. تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

صحة الكويت تكشف خبرا سارا بخصوص فحص فيروس كورونا.. فيديو

الرئاسة تكشف مصدر الـ100 مليار جنيه لمواجهة كورونا .. فيديو

إغلاق الأسواق وتعليق الحضور للعمل.. السعودية تتخذ 8 إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

صحية ولذيذة.. طريقة عمل بطاطس مبهرة في الفرن​

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تعاطي المخدرات.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعها.. تفاصيل مؤلمة

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور