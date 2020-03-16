بسبب كورونا .. جامعة الإسكندرية تعلن بدء بث المقررات الدراسية إلكترونيًا للطلاب

اعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم، عن بدء خدمة بث المقررات والمحاضرات إلكترونيًا للطلاب بكافة الكليات من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات، والصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وصرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك خلال فترة تعطيل الدراسة لمدة 15 يومًا في إطار مواجهة الدولة لفيروس "كورونا المستجد".





وأوضح الكردي، أن الدراسة ستستمر في هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة.





وأشار إلى أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.



