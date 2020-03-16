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وزارة التنمية المحلية تحذر من استخدام الشيشة بالمقاهي والمطاعم.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:45 م
الشيشة
الشيشة
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم زارة التنمية المحلية: إن اليوم صباحا تم تواصل وزير التنمية المحلية مع محافظين مصر فيما يتعلق بالتصدى فى محاولات التلاعب بأسعار السلع واستغلال المواطنين.


وأضاف "خالد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن وزير التنمية المحلية قام بالتشديد على مراقبة السلع الخاصة بالمنظفات والمطهرات لمنع التلاعب بأسعارها مع ترشيد معدلات الاستهلاك، موضحا أنه تم منع والتحذير من تداول الشيشة في المقاهي والمطاعم وغيرها.


وأشار إلى أنه تم التركيز على أن تقوم المحافظات بإجراءات لمنع الشيشة تماما، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تناشد المواطنين على اعتبارأن تلك المسؤولية هي مسؤولية تشاركية بين الشعب كله بأخذ ذلك القرار.


وأوضح أنه يجب الإلتزام  بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة والمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، كذلك الأمر فيما يتعلق بمتابعة وتنظيم الأسواق لضبط الأسعار، مضيفا إلى أنه يتم إقامة حملات مكثفة على الأسواق من وزارة التموين والجهات التابعة لها لمنع استغلال الأسعار.


وأفاد أنه يتم التطهير المستمر للمحافظات والوحدات المحلية للحد من انتشار الفيروس، كذلك الأمر فيما يتعلق بالتجمعات أو أى احتفالات ينشأ عنها تجمعات يجب تأجيلها، مضيفا إلى وقف الصالات والمراكز الرياضية مثل الجيم، تنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء للتقليل من ذلك الفيروس.
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