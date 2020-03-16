مدير جوجل يعتذر لـ ترامب .. اعرف السبب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفى عقد في البيت الأبيض، إن المدير التنفيذى لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، قد قام بالاعتذار له في مكالمة هاتفية.









وذكر موقع Tech Crunch أن سبب الاعتذار ليس واضحا، ولكن الرئيس الأمريكى بدوره قد مدح فريق العلامات العامة بشركة جوجل لتأكيد جهود الرئيس ترامب في مشروع تطوير موقع إلكترونى عالمى لاحتواء فيروس كورونا









وخلال المؤتمر الصحفى شكر ترامب شركة جوجل وفريق العلاقات العامة بالشركة، ثم قال إن مدير جوجل رجل عظيم، حيث إنه اتصل بى واعتذر، ولا أعرف من أين يحصل الإعلام على هذه المعلومات الكاذبة.









وفى يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس ترامب إن شركة جوجل حاليا تعمل على تطوير موقع عالمى لاحتواء فيروس كورونا ، وأنه يشمل حوالى 1.700 مهندس، إلا أن شركة جوجل قد صرحت بعدها أن وقالت إن مشروع الموقع الإلكترونى الذى تعمل الشركة على تطوير ليس على نفس القدر الذى وصفه الرئيس ترامب، وإنه بالطبع أقل بكثير.









وكان موقع Engadget قد ذكر أن شركة جوجل ذكرت في عدة تغريدات للصفحة الرسمية على تويتر Google Communications، إنها تواصل العمل مع حكومة الولايات المتحدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والمعروف علميا باسم COVID-19، وذلك للحفاظ على صحة المجتمعات.









والموقع الذى تقوم بتطويره شركة جوجل ، هو موقع إلكترونى على مستوى العالم يستطيع أن يتنبأ بتأكيد إصابة المرضى بفيروس كورونا أو وكذلك إخبارهم بسلبية هذه النتائج وذلك عن طريق كتابة الأعراض التى تظهر عليهم، بالإضافة إلى أن الموقع سيقدم نصائح وتعليمات و خدمات من شأنها احتواء فيروس كورونا حول العالم.



