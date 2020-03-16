وزير السياحة: تعاقدنا مع شركات طبية لتدريب وتعقيم الفنادق

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، أن قرار تعليق الطيران، جاء بعد تشاور داخل الحكومة، ومع رئيس الوزراء، لافتا أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد منذ فترة في مصر، لذلك تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية، كـ قرار احترازي.





وأشار "العناني" خلال مؤتمر صحفي له في مجلس الوزراء، إلى أن هناك كثيرا من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، كانت من أجانب أو حالات مخالطة لها من الخارج، متابعا: "فكان لابد من اتخاذ هذا القرار للحد من انتشار الفيروس"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، فترته قصيرة، لكن كما يتم العمل حالياـ على تعقيم جميع الفنادق في مصر.





وكشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، أنه تم التعاقد مع شركات وفريق طبى، لتعقيم كافة الفنادق، وذلك لضمان أن لا يصاب أحد، متابعا: "نريد أن نحافظ على المصريين وضيوف مصر، ولا نريد أن تبط مصر بصورة سلبية ف العالم لافتا اننا سنخسر عائد السياحة مليار دولار في الشهر ولكن لا يهم مقابل صحة المصريين حتي يعمل كل القطاع السياحي في امان.





وأشار القطاع السياحي تعافي ولدينا كل الأماكن السياحية مفتوحة وهذه الفترة سنقوم بتدريب العاملين وتعقيمهم.