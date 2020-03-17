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ديني

بعد انتشار كورونا.. الإفتاء: العض على هذا الأمر بالأضراس ينجيك من المهالك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:53 ص
بعد انتشار كورونا..
بعد انتشار كورونا.. الإفتاء: عضوا على هذا الأمر بالأضراس
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإيمان الصادق هو الذي ينبني على يقين قوي بالله وعزيمة على الطاعة، ومَن لم يُحكِم الأساس في بنائه سقط السقف على جدرانه.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» الآية 109 من سورة التوبة.

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وأوضحت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بأن نتمسك بسنته، لأن فيها النجاة، فقال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ من بعدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ -الأضراس»، وذلك حيث إن سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها طوق النجاة من كل المهالك والشرور في الدنيا .

وأضاف أن اللجوء إلى الله بالدعاء والأذكار والأعمال الصالحة الواردة في السُنة النبوية الشريفة، والتي أرشدنا إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحثنا على الحرص والمداومة عليها- لأنها السبيل الوحيد للنجاة من كل الشرور والمهالك الدنيوية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا ، ولأن الدنيا دار ابتلاء وشقاء ومرض وهم وحزن وسقم.

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