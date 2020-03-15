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ديني

بعد انتشار وباء كورونا.. الإفتاء: استغلال الظروف بهذه الطريقة حرام شرعا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:53 م
بعد انتشار وباء كورونا..
بعد انتشار وباء كورونا.. الإفتاء: استغلال الظروف حرام
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على الناس عدم استغلال الظروف في أوقات انتشار الأوبئة ، كما نعيش بالوقت الراهن حيث انتشار وباء كورونا والحذر من عدة أفعال محرمة قد يقع فيها الكثيرون بغية تحصيل مكاسب مادية كبيرة.


وأوضحت «الإفتاء» عبر فيديو بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حبس السّلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا بقصد الاحتكار ورفع الأسعار حرام شرعًا.

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وأضافت الدار أن احتكار السلع ومواد الوقاية الطبية ورفع أسعارها حرام شرعًا، منوهة بأن الإسلام حرم الاحتكار بكل أشكاله وصوره واعتبر التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره بغية زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية اعتبره غشًا واعتداءً وضررًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.


وتابعت: أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر ومؤسسات الدولة الحق في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة بوصفه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس فاحذر أيها المسلم أن تكون سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا تندرج في زمرة المفسدين في الأرض.


واستشهدت بما قال الله سبحانه وتعالى: «وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»  الآية 85 من سورة هود، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وفي رواية أخرى: «فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يقذفه في معظم النار».

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