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أخبار العالم

خط أحمر .. محمد بن زايد يطمئن مواطنيه برسالة جديدة.. تعرف عليها

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:51 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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ميـــس رضــا

طمأن ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مواطنيه بشأن الأوضاع فى الإمارات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد فى العالم، مؤكدًا  أن الغذاء والدواء في دولة الإمارات خط أحمر .


وقال الشيخ محمد بن زايد اليوم الإثنين،  إن الوضع الصحي العام في الإمارات ممتاز.


ووجه ولي عهد أبوظبي، باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات 

 


في السياق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الاثنين بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، "توجه بتجنب إقامة الحفلات والأعراس في المنازل بصورة فورية، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري".

 


وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، طلبت الأحد، من دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة، التوقف عن تقديم خدماتها بداية من الأحد حتى نهاية الشهر الجاري. كما أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي الإغلاق المؤقت للمتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة في الإمارة، حتى نهاية الشهر الجاري.

 


بالتزامن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 125 ألف فحص مخبري في الدولة، للكشف عن المصابين بالفيروس.

 

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