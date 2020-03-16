إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية في جامعة كفر الشيخ لمدة أسبوعين

قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لمدة أسبوعين، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك لـ"صدى البلد"، مصطفى رزق، أمين عام الجامعة.





وفي سياق متصل، تواصل جامعة كفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير مستشفيات الجامعة والطلبة، وجميع المباني والمنشآت التعليمية من مرافق وقاعات تدريس، والمسطحات الخضراء والحدائق، وصناديق القمامة، في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطلاب.



