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تعليم

إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية في جامعة كفر الشيخ لمدة أسبوعين

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لمدة أسبوعين، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك لـ"صدى البلد"، مصطفى رزق، أمين عام الجامعة.

وفي سياق متصل، تواصل جامعة كفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير مستشفيات الجامعة والطلبة، وجميع المباني والمنشآت التعليمية من مرافق وقاعات تدريس، والمسطحات الخضراء والحدائق، وصناديق القمامة، في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وأكدت جامعة كفر الشيخ، على رفع المحتويات العلمية والمحاضرات عبر البث الإلكتروني على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
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