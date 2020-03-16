أودت بحياة 50 مليون شخص .. شاهد كيف تحول العالم وقت انتشار أنفلونزا الإسبانية

أظهرت صور مأسوية نشرتها صحيفة " ديلي ميل"، كيف حارب الأطباء والممرضات لإنقاذ المصابين بالإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 لأول مرة بعد قرن من الزمان.





وتوضح الصور المراكز المجتمعية والقاعات الرياضية في الولايات المتحدة التي تم تحويلها إلى مستشفيات مؤقتة للمرضى ، في حين تم إغلاق دور السينما وارتدى الناس أقنعة عندما ذهبوا إلى الحديقة أو أخذوا وسائل النقل العام.





وانتشر المرض ، الذي اندلع بعد الحرب العالمية الأولى ، بسرعة ودمر العالم ، وأودى بحياة ما بين 20 مليونا إلى 50 مليون شخص.





وقالت الصحيفة : قد تكون الصور بمثابة تحذير من تفشي الفيروس التاجي اليوم ، الذي شهد بالفعل إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ودور السينما ، وما الذي يمكن أن يحدث إذا فشلت الحكومات في اتخاذ إجراءات سريعة.