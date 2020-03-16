وزير الطيران: الأهم صحة المواطن ولم نفكر في الخسائر المقدرة بالمليارات

قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ، تعليقا على قرار وقف حركة الطيران حتى نهاية شهر مارس ، إنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة وتأني من جانب اللجنة التي شارك فيها وزير الآثار والسياحة والصحة والإعلام والطيران وبرئاسة رئيس الوزراء بسبب كورونا.





وأضاف محمد منار عنبة في مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة": " الأهم لدينا هو صحة المواطن المصري ولم يفكر أحد في الخسائر المالية التي تتكبدها مصر جراء هذا القرار والتي تقدر بالمليارات.





وتابع محمد منار عنبة: "مصر تتخذ إجراءات احترازية وهذه الإجراءات تكبد الدولة مليارات، ولكن صحة المواطن المصري أهم". الإجراءات





وأكمل محمد منار عنبة: " رحلات البضائع والطيران الداخلي مستمرة كما هي ولكن تم وقف الرحلات الجوية من وإلى مصر".





ولفت محمد منار عنبة: "لن نترك مصري عالق في الخارج ويرغب في العودة للوطن وتم اتخاذ كل الإجراءات لاعادة كل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر قبل تنفيذ قرار وقت الطيران الخميس المقبل، وسيتم توفير رحلات إضافية لإعادة المصريين من الخارج"، مضيفا:" رئيس الوزراء اكد ان السائحين في مصر يستكملوا برامجهم السياحية كما هي ويسافرون بعد انتهاء فترة البرنامج حتى بعد بدء تنفيذ القرار"|.



