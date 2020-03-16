عبر المقيمين المعتمدين.. الحكومة تعلن طريقة التصرف في الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 633 لسنة 2020 نصت مادته الأولى أن يكون التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إلى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك المملوكة للدولة أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من أسهمها من خلال متوسط تقييمات من المقيمين المعتمدين من البنك المركزى المصرى المتوفين للمعايير التى تضعها وزارة قطاع الأعمال العام.









وتابعت المادة الأولى من القرار أنه على المقيمين العقاريين تضمين تقارير التقييم التزامهم بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند مباشرتهم لأعمال التقييم.









وأوضحت المادة الأولى من القرار فى حالة كون أحد التقييمات يزيد أو يقل عن متوسط التقييمين الأخرين بنسبة 30% أو أكثر فيتم استبعادة والاستعانة بتقييم ثالث أخر من أحد المقيمين.









فيما نصت المادة الثانية من القرار يصدر بنقل الأصل العقارى المتصرف فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اكتمال الإجراءات بناءً على عرض وزير قطاع الأعمال العام.









وأفادت المادة الثالثة من القرار بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009.





جاء ذلك وفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية.



