زادت بنسبة 150%.. تحرك عاجل من النواب ضد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية

عبر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن استيائه من ارتفاع أسعار المنتجات الطبية الواقية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الأزمة تجار الجملة والمصنعون وليست الصيدليات فقط.
وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "75% من المنتجات الطبية يعود ارتفاع أسعار لتجار الجملة والمصنعين"، مضيفًا أن المنتجات الطبية زادت أسعارها بنسبة تتراوح بين 100% و150%، وهذا استغلال صريح، تجب مواجهته بكل حزم.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وقد أبدت استياءها من الأمر، لاسيما وأن الفيروس يعتبر حالة طارئة لا يجوز فيها الاستغلال بأي حال.
وأشار إلى أن الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها المواطنون بسبب منتجات فيروس كورونا، يعاقب عليها قانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.