AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زادت بنسبة 150%.. تحرك عاجل من النواب ضد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
عبر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن استيائه من ارتفاع أسعار المنتجات الطبية الواقية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الأزمة تجار الجملة والمصنعون وليست الصيدليات فقط.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "75% من المنتجات الطبية يعود ارتفاع أسعار لتجار الجملة والمصنعين"، مضيفًا أن المنتجات الطبية زادت أسعارها بنسبة تتراوح بين 100% و150%، وهذا استغلال صريح، تجب مواجهته بكل حزم.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وقد أبدت استياءها من الأمر، لاسيما وأن الفيروس يعتبر حالة طارئة لا يجوز فيها الاستغلال بأي حال.

وأشار إلى أن الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها المواطنون بسبب منتجات فيروس كورونا، يعاقب عليها قانون منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها زيادة رواتب الأطباء.. والمطالبة برفع بدل العدوى.. نواب يتقدمون بطلبات إحاطة لتحسين أوضاع المنظومة الصحية

طاقة البرلمان تناقش اليوم طلب إحاطة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنطقة 23 بالمنوفية

نائب يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا

مصائب قوم.. فيروس كورونا ينعش مبيعات هذه القطاعات | تفاصيل

لصالح الإنسانية.. برلمانى يكشف السبب الحقيقى لزيارة وزيرة الصحة لـ الصين

البرلمان يرفض إلغاء موالد آل البيت بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بشرة خير.. الصين تتعافى من كورونا.. وتعيد فتح المدارس

تقرير الـ جارديان خيال علمي.. مجلس الوزراء: قبضنا على مروجي شائعات فيروس كورونا وجار التحقيق معهم

كلام نهائي .. كريم العراقي يكشف حقيقة التعاقد مع نادي الزمالك

السيسي يوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة

بيان عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور