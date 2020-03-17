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رياضة

عبدالله السعيد: الزمالك أغراني بالمقابل المادي.. وفضلت بيراميدز

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:09 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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ياسمين تيسير
أكد عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز أنه جدد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة مشددا انه مازال لديه رغبه في الاستمرار داخل الملاعب ولا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي

وأضاف عبدالله السعيد في تصريحات تليفزيونية أنه قرر الاتجاه لـ التدريب عقب اعتزاله لرغبته في الاستمرار داخل الملاعب كلاعب أو مدرب

وتابع عبدالله السعيد أن الزمالك سعر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فضل البقاء في بيراميدز على الرغم من اغراءات الزمالك المادية 

اما بشان الانضمام للمنتخب الاوليمبي خلال اولمبياد طوكيو 2020 فأكد ان مسؤولي المنتخب لم يتواصلوا بشان ضمه ولكنه يتمني ذلك كثيرا 
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