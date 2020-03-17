لا تخافوا ولكن احذروا... هند صبري تثير الجدل بسبب كورونا





وظهرت هند صبري بالصورة من فيلمها الأخير "الفيل الأزرق" وعلقت عليها " مخلص 2020 لا تخافوا ولكن احذروا".





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كان قلبك حاسس" و "قولتي الخلاصة" و "ربنا يسترها" و "لا احنا خايفين فعلا".





يذكر ان هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.