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رياضة

صلاح محسن يدافع عن البدري ويكشف تفاصيل مشاداته مع لاسارتي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:53 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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ياسمين تيسير
دافع صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار لـ نادي سموحة عن حسام البدري المدير الفني الاسبق للأحمر والمنتخب الاول حاليا، مشددا على ان البدري لم يظلمه مطلقا وقت قيادته للاهلي وهو من طلب ضمه للفريق.

وأكد صلاح محسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن ايهاب جلال هو افضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته الكروية؛ لما يملكه من حسن الادارة فنيا ونفسيا.

وأضاف صلاح محسن أن أزمته الحقيقية كانت مع مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للاهلي عندما أجلسه على دكة البدلاء في مباراة ودية ليدخل معه في مشادة كلامية.


وتابع أن الازمه لم تستمر كثيرا وعادت الأمور لنصابها الطبيعي عقب ذلك.

اما عن الانسب للانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال اولمبياد طوكيو 2020؛ فأكد ان محمد صلاح نجم ليفربول هو الانسب ويعد اضافة رائعة للمنتخب.
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