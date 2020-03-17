تفاصيل إضافة 500 مليون دينار كويتي إلى الوزارات لمواجهة كورونا

وافق مجلس الوزراء الكويتي، أمس الإثنين، على قانون لزيادة ميزانية الوزارات إلى 500 مليون دينار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأوردت الوكالة الرسمية الكويتية أنه تقرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.





وكانت الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 123 حالة.





وقرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي عقدت أمس الاثنين، أيضا الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة «17» من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية بتغليظ عقوبة ناقل العدوى بالامراض السارية لغيره، لتصل الى 5 سنوات.





وأقر المجلس الكويتي، في مستهل الجلسة، الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021 بالزيادة بمبلغ وقدره «500» مليون دينار كويتي؛ لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وفقا لما نقلته صحيفة القبس.





كما قرر تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة «15» من هذا القانون.