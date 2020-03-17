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فن

الحلقة الـ 42 .. ختم النمر يتصدر اليوتيوب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت الحلقة ال 42 من مسلسل ختم النمر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب مجددا بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار الأسابيع الماضية. 

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "حكايتى" ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته تامر شلتوت ،إسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش.

وكان احمد صلاح حسني وتامر شلتوت قدما سويا مسلسل حكايتي في رمضان 2019 مع محمد عبد المعطي. 

الجدير بالذكر أن مسلسل "ختم النمر" أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية.
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