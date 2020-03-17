تراجع سعر الذهب 10 جنيهات للجرام

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة تراوحت من8 إلى 10 جنيهات تقريبا، وذلك نتيحة لتراجع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1483 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1529 دولارا عند الإغلاق نهاية تعاملات أمس بنسبة هبوط 1.7% جراء خطة أمريكية لضخ سيولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر نحو 680 جنيها تقريبا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 778 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 سعر يصل إلى 582 جنيها للجرام.





فيما سجل سعر الجنيه الذهب سعر 5440 جنيها، يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، وسجلت أوقية الذهب 1483 دولارا تقريبا فى الأسواق العالمية بتراجع طفيف مقارنة بأسعار الأمس.





وقالت وكالة رويترز، تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما، وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين.