الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع إستراتيجية جديدة للشراكة مع إفريقيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، عن اعتزامه وضع إستراتيجية جديدة للشراكة مع القارة الإفريقية؛ بهدف زيادة التعامل بين الجانبين على قدم المساواة.





وذكر مسئولون بالاتحاد الأوروبى أنهم سيسعون من أجل التعرف على أراء نظرائهم الأفارقة، فيما يتعلق بهذا الشأن قبل القمة الأوروبية الإفريقية المعتزم إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.





وقال جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، في مقابلة صحفية اليوم، إن الاتحاد يرغب في رفع مستوى الشراكة مع أفريقيا لجعلها أكثر فعالية.. مضيفا: "إن للاتحاد الأوروبى مصالح فى أفريقيا وإن نمونا وأمننا يعتمد على ما يحدث فى أفريقيا، إن الدعم الأوروبي الحالي يتضمن مساعدة الدول الأفريقية على دعم أنظمتها الصحية والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كورونا".





وفيما يتعلق بقضية الهجرة.. أشار الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية إلى أنه على الرغم من ضرورة العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أنه يتعين تأييد الهجرة الشرعية إذا كانت تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.



