بسبب كورونا.. محافظ القاهرة: إلزام الأحياء والمديريات باستخدام البريد الإلكترونى بدلا من الأوراق

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.





جاء قرار المحافظ ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا كما يساعد هذا القرار فى التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل.



