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توك شو

لمكافحة كورونا.. شاهد عملية تعقيم جامعة دمشق وإغلاق المدارس

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولى
عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات لعملية تعقيم جامعة دمشق لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إغلاق المدارس والجامعات في دمشق يوم الاثنين في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

وتظهر اللقطات من جامعة دمشق تنظيف كلية الطب وطب الأسنان، ومن المتوقع أن يستمر اغلاق الجامعات حتى 2 أبريل، يذكر انه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة في سوريا حتى الآن، حسب تقارير مكتب الأمم المتحدة.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، أصيب ما لا يقل عن 179 ألف شخص من خلال COVID-19 في جميع أنحاء العالم وتوفي أكثر من 7000 شخص.

و ارتفعت أسعار المعقمات والمنظفات والكمامات في مختلف المناطق السورية، بعد أن تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم، 

ورغم إنكار وزارة الصحة مرارًا عدم تسجيل إصابات داخل سوريا، إلا أنها اتخذت إجراءات وقائية لمنع تفشي المرض.

وبعد هذه الإجراءات، اختفت المعقمات والمنظفات والكحول المعقمة من الصيدليات، ويبدو أن الصيدليات تكشف فقط عنها لمن يدفع أكثر.

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