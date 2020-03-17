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حوادث

تاجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 7 أبريل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:49 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ٧ إبريل لتعذر حضور متهمين.


وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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