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أخبار العالم

مع تفشي كورونا بسرعة.. سويسرا تعلن نبأ صادما

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:45 م
مع تفشي كورونا بسرعة..
مع تفشي كورونا بسرعة.. سويسرا تعلن عن نبأ صادم
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القسم الخارجي
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن الحكومة السويسرية قولها في نبأ عاجل لها إن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح سريعا لدرجة يصعب معها الحفاظ على تحديث بيانات الإصابات.

وكان مسؤول صحي كبير في سويسرا، حذر اليوم الثلاثاء، من احتمال انهيار المستشفيات في البلاد إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار بهذه السرعة؛ داعيا المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ الحكومية للحد من الوباء.

وقال رئيس الأمراض المعدية في وكالة الصحة الفيدرالية، دانييل كوتش، لإذاعة "SRF" السويسرية: "الفيروس بيننا، ونبذل الآن قصارى جهدنا حتى لا ينتشر أكثر"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصابين، وإذا حدث ذلك فسوف تنهار المستشفيات.

وحشدت سويسرا ما يصل إلى 8000 فرد من الجيش، أمس الاثنين، وحظرت جميع المناسبات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي الفيروس التاجي، كما أعلنت حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.

وأعلنت سويسرا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة، عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية اليوم أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا بلغت 2200 حالة.
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