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محافظات

لعنة كورونا.. تعرف على نتائج الحالات المشتبه باصابتها في سيناء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:16 م
كورونا
كورونا
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احمد صالح
قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحية بشمال سيناء ، إن نتائج الكشف الطبي للمعامل المركزية بوزارة الصحة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد بمستشفى العريش العام ، ( جاءت سلبية ).

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية مجددًا الى عدم رصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا ، حتي الان وأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتابع أنه فور الاشتباه بأي إصابة بفيروس كورونا ، سيتم الاعلان عنه بكل شفافية ، من خلال وزارة الصحة و مساعد الوزير للطب الوقائي، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد منصور ، مدير مستشفى العريش العام ، الى ان أسماءهم كالاتي :-أحمد ضياء الدين الششتاوي ومحمد حسن نصر ومحمود أشرف علام ونشوي أحمد عبدالله ومحمود خيري عبدالرسول ومعنى ذلك أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

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