لعنة كورونا.. تعرف على نتائج الحالات المشتبه باصابتها في سيناء



وتابع أنه فور الاشتباه بأي إصابة بفيروس كورونا ، سيتم الاعلان عنه بكل شفافية ، من خلال وزارة الصحة و مساعد الوزير للطب الوقائي، ومنظمة الصحة العالمية.



وأشار الدكتور أحمد منصور ، مدير مستشفى العريش العام ، الى ان أسماءهم كالاتي :-أحمد ضياء الدين الششتاوي ومحمد حسن نصر ومحمود أشرف علام ونشوي أحمد عبدالله ومحمود خيري عبدالرسول ومعنى ذلك أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.



مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات



اقرأ ايضا: وتابع أنه فور الاشتباه بأي إصابة بفيروس كورونا ، سيتم الاعلان عنه بكل شفافية ، من خلال وزارة الصحة و مساعد الوزير للطب الوقائي، ومنظمة الصحة العالمية.وأشار الدكتور أحمد منصور ، مدير مستشفى العريش العام ، الى ان أسماءهم كالاتي :-أحمد ضياء الدين الششتاوي ومحمد حسن نصر ومحمود أشرف علام ونشوي أحمد عبدالله ومحمود خيري عبدالرسول ومعنى ذلك أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحية بشمال سيناء ، إن نتائج الكشف الطبي للمعامل المركزية بوزارة الصحة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد بمستشفى العريش العام ، ( جاءت سلبية ).وأشار الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية مجددًا الى عدم رصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا ، حتي الان وأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.