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محافظات

رحلة كفاح تجاوزت 15 عاما .. الأم المثالية في أسوان تروي قصة النجاح

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:54 م
الأم المثالية في
الأم المثالية في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

دائمًا وأبدًا تسطر أمهاتنا ملاحم من العطاء، وبمناسبة قرب الاحتفال بأعياد الأم، يستعرض " صدى البلد " في السطور التالية رحلة كفاح وتحدى تجاوزت الـ 15 عامًا لترى حصاد جهدها يتجسد فى تفوق أبنائها أنها الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسوان أنها " عايدة عبد الشكور عويس عثمان - 59 عامًا " والتى تعمل رئيسة لقسم العلاقات العامة بإدارة دراو التعليمية ، ومقيمة بنجع الشيخ عامر الأنصارى بمركز دراو شمال أسوان .


تروي عايدة عبد الشكور، قصتها التى أهلتها للحصول على هذا التكريم حيث تحدثت والفرحة والسعادة تسيطر عليها بأنه عند إبلاغها بأنها الأم المثالية بأسوان شعرت بفرحة كبيرة جدًا ، وأن ما عانته من تعب على مدار السنوات الطويلة الماضية انتهى بهذا التكريم.


وأوضحت " عايدة عبد الشكور " أنها أم لـ 3 أطباء، حيث توفى والدهم منذ عام 2005 ، وكان أصغر ابن عندها في الصف السادس الإبتدائى وقتذاك، وكان والدهم بالمعاش ويتقاضى 700 جنيه فقط، وترك لها الأولاد بعد وفاته وهم في المراحل التعليمية المختلفة، فقررت أن تحقق حلم زوجها بأن يكون أبناؤه أطباء، وبتوفيق من الله والصبر تحقق حلم الأب في أن يكونوا أطباء.


ولكن تحملت " الأم المكافحة " الأعباء لتوفير المال للصرف على أبنائها ، والذين قابلوا هذا الجهد الكبير من والدتهم بالتفوق المتواصل بمختلف المراحل التعليمية، مما ساهم في دخولهم المدن الجامعية، ووفروا لها الكثير، وتحمد الله عز وجل على ذلك، مؤكدة أن ربنا أكرمها بهم، لتراهم أطباء .


وأضافت الأم المثالية الأولى بأسوان بأن أبنها الأكبر هو " الحسن جمال أبو زيد 30 عامًا " وهو تخصص جراحة ومتخرج من طب أسيوط، والحسين جمال أبو الزيد 24 سنة حاصل على طب أسنان من جامعة القاهرة، والزهراء جمال أبو الزيد 32 سنة دكتورة مدرس بكلية الطب فى أسوان وهى الآن فى بعثة فى كندا، وكانت طالبة بطب أسيوط.


وكشفت " الحاجة عايدة " أنها حصلت على الأم المثالية على مستوى نقابة المعلمين بدراو وذهبت للعمرة في شهر رمضان، وتتمنى أن تذهب لأداء فريضة الحج ، وأنها تهدى لقب الأم المثالية الذى فازت به على مستوى محافظة أسوان لأبنائها الثلاثة لأنهم أصحاب الفضل بعد الله فى حصولها على هذا اللقب .


وأكملت " عايدة عبد الشكور " أنها قدمت بالصدفة في مسابقة الأم المثالية، حيث قالت لها موظفة بالشئون الاجتماعية بدراو بأنها لازم تقدم لأنها ينطبق عليها الشروط ولازم نختارك أم مثالية .


وتابعت " الأم المثالية " أنه خلال العام الحالى أخذت الأوراق وقدمتها لها من شهور، والشئون الاجتماعية فى تضامن أسوان كانوا عندى فى البيت وسألوا وشافوا الأوراق المطلوبة والحالة وأبلغونى اليوم بأنى الأم المثالية .


وقدمت أم الأطباء الثلاثة في نهاية حديثها نصائح للتعامل مع "الكورونا" كإجراءات احترازية وهو الاهتمام بالصلاة والوضوء فى مواعيدها ومتابعة أذكار الصباح والمساء ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال النظافة والكلور والمطهرات فى كل مكان يتواجدون فيه .


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