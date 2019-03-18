الأم المثالية بأسوان: ربيت وحدي 5 أبناء حتى حصلوا على مؤهلات عليا



بعد مشوار طويل من الكفاح والتحدى لمواجهة مختلف صعوبات الحياة من أجل تربية أولادها الخمسة حصلت فايزة أحمد الضوى ، على لقب الأم المثالية عن محافظة أسوان والـ 17 على مستوى الجمهورية وتبلغ من العمر 59 عامًا حيث إنها مقيمة بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان. وهى موجه بالتربية والتعليم ، ولديها 5 أولاد منهم 3 فتيات وولدان .



وتروي فايزة أحمد قصة كفاحها حيث تقول أن زوجها " سمير عبده " كان يعمل كإدارى بالتربية والتعليم توفى منذ نحو 22 عامًا حيث كان عمرها نحو ٣٥ عامًا ، وإنها وهبت حياتها لتربية أبنائها الخمس ليحصلوا على أعلى الدرجات العلمية ، وقد تحقق لها ذلك حيث أن أبنها الأكبر " محمد " مرشد سياحى ، وأبنتها الأصغر منه سنًا " مروة " حاصلة على ليسانس حقوق ، ثم " سالى " والحاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزى ، ثم " أحمد " الحاصل على بكالوريوس حاسب آلى ، وأخيرًا أبنتها الصغرى نورهان وهى حاليًا طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية .



وأضافت " فايزة أحمد " أنها كافحت كثيرًا من أجل الوصول بأبنائها إلى بر الأمان وتسليحهم بشهادة تعليم عال ، حيث أنها تحدت وأصرت على تقديم الغالى والنفيس لهم وتسهيل وتذليل كافة العقبات ، ومساندتهم لخلق حياة كريمة لهم ممزوجه بالعرق والكفاح .



ونجحت والحمد لله فى أن تزوج اثنتين من بناتها دون مساعدة من أى شخص ، وأنها لم تحرمهما من أى شىء لتكون بمثابة الأب والأم لهم وخاصة أن أعمارهم كانت صغيرة عندما توفى والدهم الذى كان يعمل موظفًا فى التربية والتعليم وكان معاشه نحو ٢٠٠ جنيه فقط لكنها أصرت على تكملة المشوار .



وعن فوزها بجائزة الأم المثالية، أكدت أنها لم تتوقع ذلك ، ولكن الفضل يرجع لله ثم لابنتيها "مروة وسالى " اللاتى تقدمت لها بأوراقها وأصروا على ذلك ، مؤكدين بأن هذه الجائزة تعد أقل رد لجهدها الذى بذلته خلال السنوات الماضية من عمرها .



كما أوضحت أنها رفضت فكرة تقديم أبنائها لها في مسابقة الأم المثالية نظرًا لخجلها من الظهور كما تعودت على حسب عادات وتقاليد الصعيد وقدمت لها بناتها في مسابقة الأم المثالية ، متمنية من الله أن يكرمها بزيارة بيت الله الحرام سواء بحج أو عمرة.



