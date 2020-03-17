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أخبار العالم

موجة كورونا شرسة وقاتلة تهدد الصين من جديد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:17 م
موجة كورونا جديدة
موجة كورونا جديدة تهدد الصين
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على صالح
من المحتمل أن تواجه الصين موجة أخرى من الوفيات بـ  كوفيد 19  المعروف عالميا باسم كورونا أو الفيروس المستجد، وفقًا لبعض الخبراء الصينيين.


في الوقت الذي ينتقل الفيروس الى مركز وباء فيروسي جديد في اوروبا حيث يتوطن حاليا، بدأ الناس في الصين في العودة إلى العمل خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يؤدي إلى تفشي المرض مرة أخرى، نتيجة تناول الطعام في الكافيتريات المشتركة والنوم في المهاجع المشتركة، الأمر الذي ينطوي على خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات، وفقا لمعهد الصين والتنمية العالمية في جامعة هونج كونج، وفقا لبيان صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».


كما تتبنى الصين إعادة فتح المصانع حاليًا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.


وقال تشو شياو مينج، النائب السابق للممثل الدائم لبعثة الصين لدى مكتب الأمم المتحدة، في مراكز التصنيع الكبرى في البلاد - شنغهاي وتشونجتشينج ومقاطعات قوانجدونج وجيانجسو وشاندونج - إن أكثر من 90٪ من الشركات المصنعة تعمل وتعمل. 


وفي جنيف، أفادت الصين- الولايات المتحدة، وهو موقع إلكتروني للمناقشة الأكاديمية حول العلاقة بين البلدين بأنه «تدريجيا وبالتأكيد، ستعود المصانع الصينية إلى طاقتها الكاملة، وهذا سوف يقلل من تأثير الفيروس على سلاسل التوريد العالمية» .


وتعتبر الصين ذلك ليس فقط في مصلحتها ولكن أيضًا كوسيلة للوفاء بمسؤوليتها كلاعب رئيسي في المجتمع العالمي. 


وخلافا لما يحدث في الصين ، فإن الوضع في بقية العالم من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن.


وذكر بعض خبراء الصحة الصينيين أن مخاطر حدوث موجة ثانية من عدوى  كوفيد 19 في الصين منخفضة بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لوقف انتشار المرض. 


ولا تزال مراكز الحجر الصحي قيد الإنشاء في المطارات الرئيسية في بكين وشنغهاي وقوانغتشو. لا يزال يتعين على المواطنين الصينيين القادمين من الخارج الخضوع للحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا.


وأكد مركز هونج كونج للحماية الصحية، يوم الاثنين، أن المدينة تشهد موجة ثانية من حالات  كوفيد 19 مع عودة المصابين من الخارج.


بالإضافة إلى ذلك، تشهد سنغافورة وتايوان حاليًا موجات جديدة من عدوى فيروسات التاجية. 


وأبلغت سنغافورة عن 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في حين أبلغت تايوان وهونج كونج عن 10 و 5 حالات على التوالي. 


وسجلت هونج كونج اليوم الإثنين تسع إصابات جديدة ، وهو أعلى رقم يومي منذ 9 فبراير.


المشكلة في هذا الفيروس أنه لا يمكن التنبؤ به. 


ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بول أنانثراجا تامبيا، رئيس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لعلم الأحياء الدقيقة والعدوى الإكلينيكي، قوله: «لا نعرف من سيكون في مركز حدث فائق الانتشار». 


وأضاف «نحن لسنا بأمان في أي مكان حتى يصبح الجميع في جميع أنحاء العالم في أمان».


وحتى اليوم الثلاثاء، كان هناك أكثر من 190 الف حالة إصابة بالفيروس حول العالم وأكثر من 7800 حالة وفاة، وفقًا لأحدث البيانات من جامعة جون هوبكنز.


ولا تزال الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا أكثر البلدان تضررًا من هذا المرض الفتاك.
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