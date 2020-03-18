الداخلية: تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة لسلامة المواطنين

تواصل وزارة الداخلية، من تكثيف تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.





وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .





كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.





وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.





تأكد من :-

سلامة الاإطارات

صلاحية فرامل اليد

صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والاشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.





- احرص علي :-

اجراء الصيانة الدورية للسيارة

ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة

ضبط مرآة الصالون وكذا المراة الجانبية

ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام اجهزة التحكم بيسر وكفاءة

جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية

ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة

استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية





عزيزى قائد السيارة احذر من :-

استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى الي فقد التركيز أثناء قيادة السيارة 0

وضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

قيادة سيارتك وانت في حالة ارهاق

التخطئ الخاطئ لانة يعرضك والآخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق

الثقة الزائدة في القيادة لان خطا الغير قد يفوق مهاراتك





تجنب :

تجاوز السرعة المقررة قانونا لانها تعرضك والاخرين للخطر

تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي

السير عكس الاتجاه

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور

تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك





عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزم بالآتي :-

لا تنشغل بغير القيادة

عدم التوقف المفاجئ

التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك

الاتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والاخرين



