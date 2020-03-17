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توك شو

فرض حظر التجوال في تونس من 6 مساء حتى 6 صباحا بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:07 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس التونسي أمر بـفرض حظر التجوال فى تونس من الـ 6 مساءً وحتى الـ 6 صباحا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب، فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "سعيد"، إنه تقرر حظر التجوال في تونس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأضاف أن قوات الجيش التونسي ستتولى فرض حظر التجوال  وتأمينه.

وناشد سعيد المواطنين التونسيين بعدم التنقل إلا للضرورة.

وسجلت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا إلى 27 حالة.

وكانت تونس أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إغلاق الحدود الجوية والبرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن بلاده ستغلق الحدود الجوية والمنافذ البرية، الرحلات التجارية، باستثناء السلع والبضائع، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الفخفاخ في مؤتمر صحفي إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24 حالة.

وقررت الحكومة التونسية وقف الدراسة وإقامة البطولات والأنشطة بدون جمهور، إضافة إلى تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة.

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