وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات التي تم بها إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ..شاهد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالى الأعداد المصابة بفيروس كورونا حتى الساعة 8 مساءً وقت صدور البيان كانت 196 حالة إصابة و6 حالات وفاة.









وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه تم شفاء حالات وتبلغ أعدادهم 26 وخروجهم من المستشفى من إجمالي 34 حالة سلبية، موضحة أنه لن يتم خروج أي حالة إلا بعد إجراء فحوصات كاملة عليه مرتين خلال 48 ساعة.









وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم العمل داخل الوزارة بخطة تم البدء فيها بمستشفي النجيلة للعزل الطبي الخاص بفيروس كورونا زمن ثم وبعد زيادة الأعداد تم فتح مستشفي أخرى لاستقبال الحالات وهي مستشفى أبو خليفة ثم مستشفي العجمي وأسنا، مشيرة إلى أن هناك خطة تدريجية لفتح المستشفيات ولن تكن مرة واحدة.









وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن وسائل الإعلام تناولت حالات الدقهلية بمبالغة كبيرة، وأن ما حدث فى محافظة الدقهلية ما هو إلا إجراء احترازي حدث فى عدة مناطق أخري ولم نرَ الفزع الإعلامي الذي حدث.





وأشارت إلى أن هناك 4 محافظات تم عمل إجراءات وقائية بها للحفاظ على صحة المواطنين داخلها، وتأكدت أنها خالية تماما من هذا الفيروس، مضيفة أن المحافظات الأربع هي البحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.