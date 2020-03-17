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رياضة

الأهلي يتمسك بـ كهربا ويرفض رحيله في الصيف .. تفاصيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:48 م
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عددا من العروض السعودية في الأيام الماضية، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بداية الموسم الكروي المقبل.


وأوضح ياسين في برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "الأهلي رفض العروض المقدمة لكهربا وتمسك بخدمات اللاعب".


ورحل محمود كهربا عن صفوف الزمالك دون إذن ناديه بداعي عدم صحة العقد المبرم بين الطرفين لينضم لنادي أفيس البرتغالي بعدها وهناك قضية متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم تحسم حتى الآن، حيث ينتظر الطرفان نتيجة القضية في الفترة القادمة.


وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا بعد حصول النادي على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيس البرتغالي، عقب دفع كهربا الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.


ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء.


ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود.
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