الأهلي يتمسك بـ كهربا ويرفض رحيله في الصيف .. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عددا من العروض السعودية في الأيام الماضية، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بداية الموسم الكروي المقبل.









وأوضح ياسين في برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "الأهلي رفض العروض المقدمة لكهربا وتمسك بخدمات اللاعب".







