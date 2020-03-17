يرتديها على الهواء.. رامي رضوان يصنع كمامة من المناديل ..فيديو

شرح الإعلامي رامي رضوان، طريقة صنع الكمامات في المنزل بطرق سهلة بدلا من شرائها بأسعار مرتفعة، وذلك على الهواء مباشرة.





وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "هناك أكثر من طريقة لصنع الكمامات في المنزل ويمكن صنعها باستخدام المناديل المبللة".





وقام رامي رضوان بفتح فتحة في طرفي المنديل المبلل وقام بارتدائها على الهواء.





وأضاف رامي رضوان، "هناك طريقة أخرى سهلة ويمكن تنفيذها بـ طبقة من المناديل ويت طي المنديل، ثم يوضع رباط مطاطي في طرفي المنديل وتتحول إلى كاملة تفي بالغرض".



