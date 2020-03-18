حضروا بصورهم وغابت أجسادهم.. قسيس يفاجئ المصلين بطلب غريب بعد قرار إغلاق الكنائس.. صور

دور العبادة تشكل ركناً أساسياً في حياة الكثير من البشر، فبيت الصلاة هو المكان الذي تجد فيه الراحة مهما كانت أعباء اليوم كبيرة، ولكن فيروس كورونا أثَّر على الساعات القليلة التي كنا نقضيها في الصلاة حول العالم مسلمين ومسيحيين.





وحظرت عشرات الدول التجمع في دور العبادة وأصبحت الكنائس والمساجد مغلقة أمام المصلين؛ منعًا لتجمع أعداد كبيرة، وعلى الرغم من أن تلك القرارات مؤلمة؛ إلا أنها ضرورية وملحة في الوقت الحالي، للحفاظ على صحة المواطنين.





وفي النرويج، فاجأ أحد القساوسة، المواطنين، بعد قرار حظر التجمعات الذي تبعه إغلاق الكنائس وعدم إقامة الصلوات، بطلب من المصلين أن يرسلوا له صورا لهم، وفعلوا ذلك، رغم أنهم لم يفهموا لماذا؟ .





ووضع القس صور المواطنين الذي أرسلوا صورهم وصور ذويهم، في مقاعد الكنيسة وبدأ الصلاة وكأنهم حاضرون، وعلق على ذلك- عقب الانتهاء من الصلاة- أنه أراد أن يعطيهم إحساساً أنهم حتى إن لم يتمكنوا من دخول الكنيسة، فالكنيسة لن تنسى أن تصلي لأجلهم.



