AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس البيت.. ياسمين على تسخر من كورونا على طريقتها الخاصة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:31 ص
ياسمين على
ياسمين على
Advertisements
آية التيجي
نشرت المطربة ياسمين على فيديو مضحكاً لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت داخل غرفتها، وهو ما دفع معجبيها للتعبير عن مدى خفة دمها، وحبهم الشديد لها.

وعلقت ياسمين على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: 

Verified

بيبصولي بقرف 😷🙈🙋.. كله من الكمامة.. ياجماعه دي وقاية والله 🙋😂.

إقرأ ايضا:

وظهرت ياسمين على بإطلالة محتشمة، حيث كانت ترتدي بيجامة تايجر باللون الوردي والبني، بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما تركت ياسمين على شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة عشوائية ، وناعمة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت وضع كحل على عينيها لتبز من جمالهم.

ولم تتكلف ياسمين على في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء خاتم بسيط باللون الفضي..

 وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

4 صور مجنونة.. مايا دياب تبهر متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة.. شاهد

بضفيرتين.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بفيديو 5 ثوان

وفاة حسني مبارك.. ياسمين علي تنعى الرئيس الأسبق: هربي ولادي أنه بطل حرب أكتوبر

شعر قصير.. منة فضالي تبهر متابعيها بـ لوك مختلف في مسلسلها الرمضاني

بـ فستان واسع.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة محتشمة من السعودية

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

بعد ظهورها شبه عارية.. صورة مثيرة لـ لينا أحمد الفيشاوي

القوى العاملة تصدر قرارا مهما للعاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم من كورونا

أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال

هل أصيب شخص في السجون المصرية بـ فيروس كورونا ؟.. مصدر أمني يجيب

وباء كورونا أنقذ الصين من كارثة كادت تقتل 80 ألف شخص.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية