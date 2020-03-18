بملابس البيت.. ياسمين على تسخر من كورونا على طريقتها الخاصة

نشرت المطربة ياسمين على فيديو مضحكاً لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت داخل غرفتها، وهو ما دفع معجبيها للتعبير عن مدى خفة دمها، وحبهم الشديد لها.
وعلقت ياسمين على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:
بيبصولي بقرف 😷🙈🙋.. كله من الكمامة.. ياجماعه دي وقاية والله 🙋😂.
إقرأ ايضا:
وظهرت ياسمين على بإطلالة محتشمة، حيث كانت ترتدي بيجامة تايجر باللون الوردي والبني، بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما تركت ياسمين على شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة عشوائية ، وناعمة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت وضع كحل على عينيها لتبز من جمالهم.
ولم تتكلف ياسمين على في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء خاتم بسيط باللون الفضي..
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..