بملابس البيت.. ياسمين على تسخر من كورونا على طريقتها الخاصة

نشرت المطربة

فيديو مضحكاً لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت داخل غرفتها، وهو ما دفع معجبيها للتعبير عن مدى خفة دمها، وحبهم الشديد لها.