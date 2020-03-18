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فن

حكيم يشعل السوشيال ميديا بالغناء لـ فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان "حكيم"، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يسخر من خلاله من فيروس كورونا. 

وظهر "حكيم" وهو يغنى لـ فيروس كورونا، وقال: "من قبل فيروس كورونا كان السلام بالإيد ..صبح السلام بالإشارة من بعيد لـ بعيد".

وعلّق "حكيم" على الفيديو: "ربنا يحميكم ويحمى مصر وكل شعوب العالم من كل ابتلاء".

من ناحية اخرى طرح حكيم منذ عدة أيام، أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.

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