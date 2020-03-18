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مرأة

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند موقع جوجل، بعد حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشوره الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان زواجها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونرصد لكم مجموعة من الصور للفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضي بإطلالات أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار.

وكتب وائل عبدالعزيز علي حسابه بموقع فيسبوك : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".


 وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى
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