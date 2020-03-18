بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

تصدّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند موقع جوجل، بعد حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشوره الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان زواجها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونرصد لكم مجموعة من الصور للفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضي بإطلالات أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار .





وكتب وائل عبدالعزيز علي حسابه بموقع فيسبوك : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".



