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أخبار البلد

بسبب فيروس كورونا.. طبيب يرفع لافتة: التزم المنزل من أجلنا جميعًا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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محمد جمال دسوقي
في لافتة إنسانية لزيادة الوعي عند المواطنين بضرورة البقاء في المنزل لمحاربة فيروس كورونا، رفع طبيب يدعى أحمد ربيع، لافتة مكتوباً عليها: "أنا أبقى في المستشفى من أجلك.. أرجوك أبقى في منزلك من أجلنا" وذلك".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطبيب رافعًا اللافتة وحازت على آلاف المعجبين، كنوع من التوعية بضرورة البقاء في المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 196.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن كافة حالات الإصابة الجديدة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
بسبب فيروس كورونا.. طبيب يرفع لافتة: التزم المنزل من أجلنا جميعًا
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