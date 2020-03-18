بسبب فيروس كورونا.. طبيب يرفع لافتة: التزم المنزل من أجلنا جميعًا

في لافتة إنسانية لزيادة الوعي عند المواطنين بضرورة البقاء في المنزل لمحاربة فيروس كورونا، رفع طبيب يدعى أحمد ربيع، لافتة مكتوباً عليها: "أنا أبقى في المستشفى من أجلك.. أرجوك أبقى في منزلك من أجلنا" وذلك".





ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطبيب رافعًا اللافتة وحازت على آلاف المعجبين، كنوع من التوعية بضرورة البقاء في المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



