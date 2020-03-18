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رياضة

موقف رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حال التأجيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أثار تأجيل أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بسبب الفيروس المنتشر عالميًا "كورونا"، قلق بعد المتابعين بخصوص مشاركة بعض من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي الذي اقتربوا من تخطي حاجز الـ 23 عامًا مثل رمضان صبحي.

وتعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء؛ لحسم مصير إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال منتصف العام الجاري.

وقال مسئول باللجنة الأولمبية في تصريحات: " في حالة تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لن يمنع ذلك رمضان صبحى وباقي المنتخب من المشاركة فيه، حيث إن لوائح الأولمبياد تنص على أن يشارك في البطولة لاعبين مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها، وبالتالي فالأمر مرتبط بتاريخ الميلاد وليس بالسن".

وتابع: "رمضان صبحى حاليًا تخطى سن الـ23 بشهرين تقريبًا ومع ذلك سيشارك في الأولمبياد لو أقيمت في موعدها في يوليو المقبل، فالأمر متعلق بتاريخ الميلاد وليس السن".

وتنطلق أولمبياد طوكيو في الرابع والعشرين من شهر يوليو حتى التاسع من أغسطس 2020، بمشاركة المئات من اللاعبين في 33 رياضة مختلفة.

وتراقب اللجنة الأولمبية الدولية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس "كورونا" بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشكّل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي «طوكيو 2020»، فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم، بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.
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