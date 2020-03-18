موقف رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حال التأجيل

أثار تأجيل أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بسبب الفيروس المنتشر عالميًا "كورونا"، قلق بعد المتابعين بخصوص مشاركة بعض من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي الذي اقتربوا من تخطي حاجز الـ 23 عامًا مثل رمضان صبحي.





وتعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء؛ لحسم مصير إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال منتصف العام الجاري.





وقال مسئول باللجنة الأولمبية في تصريحات: " في حالة تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لن يمنع ذلك رمضان صبحى وباقي المنتخب من المشاركة فيه، حيث إن لوائح الأولمبياد تنص على أن يشارك في البطولة لاعبين مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها، وبالتالي فالأمر مرتبط بتاريخ الميلاد وليس بالسن".



