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رياضة

4 دوريات عربية لم تؤجَّل بسبب فيروس كورونا حتى الآن

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سادت حالة من التأجيلات على مستوى كرة القدم العربية من أجل الحد من انتشار الوباء العالمي فيروس "كورونا"، بعد اكتشاف كبير لعدد من الحالات أصيبت بالمرض، الأمر الذي دعا لتجميد النشاط في أكثر من 17 دولة عربية.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وعلى المستوى العربي أجلت معظم الاتحادات الدوريات الخاصة بها لمدة أسبوعين أو أكثر، إلا أن 4 دوريات لم يصلها التأجيل حتى الآن وهي :

- الدوري الفلسطيني
- الدوري العماني
- الدوري البحريني
- الدوري السوداني
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