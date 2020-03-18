4 دوريات عربية لم تؤجَّل بسبب فيروس كورونا حتى الآن

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وعلى المستوى العربي أجلت معظم الاتحادات الدوريات الخاصة بها لمدة أسبوعين أو أكثر، إلا أن 4 دوريات لم يصلها التأجيل حتى الآن وهي :
- الدوري الفلسطيني
- الدوري العماني
- الدوري البحريني
- الدوري السوداني